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Владимир Путин обратился с поздравительной речью к новому императору Японии

Глава российского государства Владимир Путин обратился к императору Японии Нарухито с поздравительной речью в связи с вступлением его на пост правителя страны. В своем поздравлении политик отметил, что Россия и Япония ведут переговоры, налаживая двустороннее взаимодействие для совместного урегулирования насущных вопросов.
Владимир Путин обратился с поздравительной речью к новому императору Японии

Три года назад Акихито заявил, что желает передать управление страной наследнику. Однако процедура предусматривает передачу правления только после смерти главы государства. В течение последних трех лет юристы, эксперты и законодатели создавали юридический базис для того, чтобы передача поста стала возможной. 30 апреля в Японии провели церемонию передачи власти, и император Акихито покинул должность.

В полночь 1-го мая Япония встретила новую эру правления Рэйва, на престол взошел новый император Нарухито, 59-летний наследный принц.

Президент Российской Федерации в своем поздравительном обращении отметил, что Россия и Япония проводят конструктивные политические переговоры и плодотворно взаимодействуют при решении возникающих вопросов. Кроме всего прочего, Владимир Путин высказал уверенность, что дальнейшее углубление и налаживание дипломатических связей ведет к стабильности и улучшению безопасной обстановки, что выгодно для обоих государств. Российский Президент пожелал Нарухито долголетия и благополучного правления на благо японского народа.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:30

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