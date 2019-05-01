Владимир Путин обратился с поздравительной речью к новому императору Японии





Три года назад Акихито заявил, что желает передать управление страной наследнику. Однако процедура предусматривает передачу правления только после смерти главы государства. В течение последних трех лет юристы, эксперты и законодатели создавали юридический базис для того, чтобы передача поста стала возможной. 30 апреля в Японии провели церемонию передачи власти, и император Акихито покинул должность.В полночь 1-го мая Япония встретила новую эру правления Рэйва, на престол взошел новый император Нарухито, 59-летний наследный принц.Президент Российской Федерации в своем поздравительном обращении отметил, что Россия и Япония проводят конструктивные политические переговоры и плодотворно взаимодействуют при решении возникающих вопросов. Кроме всего прочего, Владимир Путин высказал уверенность, что дальнейшее углубление и налаживание дипломатических связей ведет к стабильности и улучшению безопасной обстановки, что выгодно для обоих государств. Российский Президент пожелал Нарухито долголетия и благополучного правления на благо японского народа.