Владимир Путин обратился с поздравительной речью к новому императору Японии
Глава российского государства Владимир Путин обратился к императору Японии Нарухито с поздравительной речью в связи с вступлением его на пост правителя страны. В своем поздравлении политик отметил, что Россия и Япония ведут переговоры, налаживая двустороннее взаимодействие для совместного урегулирования насущных вопросов.
Три года назад Акихито заявил, что желает передать управление страной наследнику. Однако процедура предусматривает передачу правления только после смерти главы государства. В течение последних трех лет юристы, эксперты и законодатели создавали юридический базис для того, чтобы передача поста стала возможной. 30 апреля в Японии провели церемонию передачи власти, и император Акихито покинул должность.
В полночь 1-го мая Япония встретила новую эру правления Рэйва, на престол взошел новый император Нарухито, 59-летний наследный принц.
Президент Российской Федерации в своем поздравительном обращении отметил, что Россия и Япония проводят конструктивные политические переговоры и плодотворно взаимодействуют при решении возникающих вопросов. Кроме всего прочего, Владимир Путин высказал уверенность, что дальнейшее углубление и налаживание дипломатических связей ведет к стабильности и улучшению безопасной обстановки, что выгодно для обоих государств. Российский Президент пожелал Нарухито долголетия и благополучного правления на благо японского народа.
Три года назад Акихито заявил, что желает передать управление страной наследнику. Однако процедура предусматривает передачу правления только после смерти главы государства. В течение последних трех лет юристы, эксперты и законодатели создавали юридический базис для того, чтобы передача поста стала возможной. 30 апреля в Японии провели церемонию передачи власти, и император Акихито покинул должность.
В полночь 1-го мая Япония встретила новую эру правления Рэйва, на престол взошел новый император Нарухито, 59-летний наследный принц.
Президент Российской Федерации в своем поздравительном обращении отметил, что Россия и Япония проводят конструктивные политические переговоры и плодотворно взаимодействуют при решении возникающих вопросов. Кроме всего прочего, Владимир Путин высказал уверенность, что дальнейшее углубление и налаживание дипломатических связей ведет к стабильности и улучшению безопасной обстановки, что выгодно для обоих государств. Российский Президент пожелал Нарухито долголетия и благополучного правления на благо японского народа.
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:30