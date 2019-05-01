Звезда "Дома-2" Татьяна Африкантова рассказала о сексе втроём

Татьяна Африкантова стала гостьей авторской программы участницы проекта "Дом-2" Маши Кохно. Во время интервью звезда призналась, что у них в отношениях с мужем большую роль играют секс и деньги, именно эти два критерия являются залогом счастья, добавила мать Марины Африкантовой.Татьяна Владимировна вместе с супругом перепробовали все позы "Камасутры", а некоторые она даже придумала сама, включая позу "ковша", которую Марина Африкантова реализовала на Романе Капаклы. Именно эту книгу звезда проекта "Дом-2" называет своей настольной и признается, что у нее был секс в общественном месте, но один раз. Отец Марины Африкантовой рассказал, что тогда они с женой ехали в поезде в люкс-купе, где кроме них никого больше не было.На вопрос о сексе втроем Татьяна Африкантова также ответила положительно, но рассказать, с кем и когда это было, а также при каких обстоятельствах, звезда отказалась.