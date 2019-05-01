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Филипп Киркоров рассказал о последних слова своей матери

Ведущей «Русского Радио» Алле Довлатовой Филипп Киркоров рассказал о последних словах своей матери. Виктория Киркорова скончалась 30 апреля 1994 года.

Филипп Киркоров рассказал о последних слова своей матери

Мать Филиппа Киркорова не смогла побороть рак и скончалась более 20 лет назад, в день рождения своего звездного сына. Король российской эстрады до сих пор с болью вспоминает о потере родственницы. Недавно исполнитель рассказал ведущей «Русского Радио» Алле Довлатовой о последних словах Виктории Киркоровой. Он сообщил, что перед смертью мать была убеждена, что именно 30 апреля станет тем днем, который принесет Филиппу Киркорову удачу. Знаменитый певец отметил, что его родственница не ошиблась, ведь в этот день с ним всегда происходит нечто удивительное.

Филипп Киркоров рассказал о последних слова своей матери

Сам Филипп Киркоров считает себя копией Виктории Марковны, успевшей застать тот момент, когда сын стал знаменитым. Тогда, исполнитель вместе с супругой Аллой Пугачевой, ежедневно приносил своей родственнице в больницу видео с концертов. Также певец признался, что весьма сожалеет, что бабушка, не верящая в его вокальный талант, не успела застать его взлет в карьере.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:21

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