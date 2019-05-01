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Xiaomi выпустила видеорегистратор с режимом ночной съёмки

Компания Xiaomi выпустила новый видеорегистратор DDPAI miniONE Dashcam Night Vision, способный вести съёмку в ночное время. Камера адаптируется к различному освещению, что способствует высокому качеству изображения.
Xiaomi выпустила видеорегистратор с режимом ночной съёмки

Устройство имеет цилиндрическую форму размером 94 на 32 миллиметра. Также в комплект входит держатель, который позволяет надежно установить прибор в салоне автомобиля. Гаджет имеет подвижный элемент, позволяющий изменять направление камеры на 180 градусов, что даст возможность в случае необходимости проводить съёмку в салоне транспортного средства. Также устройство оборудовано датчиком Sony IMX307, который позволяет вести более качественную ночную съёмку.

Видео записывается на внутренний накопитель. Максимальное разрешение видеосъёмки составляет 1920 х 1080 точек (Full HD). Это устройство способно обеспечить качественную фиксацию любого события, несмотря на время суток.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:13

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