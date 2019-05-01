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Виктория Лопырева рассказала о семейных традициях празднования Пасхи

Виктория Лопырева поделилась детскими воспоминаниями о праздновании Пасхи. Она также рассказала, как поддерживает эту традицию в своей семье.
Виктория Лопырева рассказала о семейных традициях празднования Пасхи

Виктория Лопырева на своей странице в Instagram рассказала о самых теплых и светлых воспоминаниях детства. Кто-то из поклонников попросил рассказать о каких-то ярких моментах прошлого звезды, и она откликнулась на эту просьбу, посвятив пост празднованию Пасхи. Звезда впервые провела этот днь в роли матери. Она отмечает, что куличи, как и раньше, пекла ее мама. Малыш в силу возраста пока не смог попробовать такую еду, но Виктория Лопырева это сделала за него.

В детстве знаменитости этому празднику уделялось особое внимание. Родители прививали любовь к традициям с самого раннего возраста. На чистый Четверг в их семье всегда проводилась генеральная уборка, а в субботу пеклись куличи. Также звезда с теплотой отзывается о традиционном пасхальном развлечении – битве крашенными яйцами.

Виктория Лопырева поинтересовалась у подписчиков, пекут ли они куличи. Поклонники активно отвечали в комментариях, многие выражали свое восхищение фотографией, где звезда изображена вместе со своим маленьким сыном.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:51

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