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Флагманский Samsung Galaxy S10 загорелся и взорвался после падения

Новый флагман компании Samsung Galaxy S10 загорелся и взорвался после падения. Фотографии гаджета опубликовал в Сети его собственник, который, к счастью, не пострадал в результате происшествия.
Флагманский Samsung Galaxy S10 загорелся и взорвался после падения

Этот случай произошел в Южной Корее. Пользователь мобильного телефона Samsung Galaxy S10 рассказал, что устройство выпало у него из руки и ударилось об пол. Затем началась химическая реакция, и телефон сначала загорелся, а потом и вовсе взорвался. После чего молодой человек отнес устройство в сервисный центр Samsung для замены. Однако ему ответили, что телефон загорелся из-за механического повреждения, а не дефекта конструкции. В результате компенсировать ущерб фирма отказалась.

Изумленный пользователь опубликовал фотографии сгоревшего смартфона в Сети с одним вопросом, нормально ли то, что телефон взрывается после падения. Пользователи бурно отреагировали на это событие. Большинство упомянули более раннюю модель производителя Samsung Galaxy Note7, которую даже сняли с производства из-за многих случаев воспламенения. Некоторые отметили, что это может быть тревожным звонком для флагманского телефона компании Samsung, поскольку его может ждать та же участь.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:46

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