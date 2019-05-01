Виталина Цымбалюк-Романовская считает чудом появление Прохора Шаляпина в ее жизни

Знаменитость анонсировала выход интервью в личном блоге Instagram, опубликовав выдержки из беседы с журналистом. Бывшая супруга Армена Джигарханяна называет своего нынешнего возлюбленного красивым человеком и замечательным певцом. «Я считаю эту встречу чудом», - признается Цымбалюк, рассказывая о Прохоре Шаляпине. В кадре артистка упомянула о своем «железобетонном терпении» и умении долго ждать.Подписчики Виталины Цымбалюк-Романовской после просмотра ролика оставили множество положительных отзывов, называя автора публикации умной, воспитанной, обаятельной и искренней женщиной. Поклонники считают пианистку и исполнителя красивой, гармоничной парой и желают влюбленным счастья и благополучия, надеясь, что пара скоро объявит о свадьбе.