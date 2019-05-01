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Виталина Цымбалюк-Романовская считает чудом появление Прохора Шаляпина в ее жизни

Виталина Цымбалюк-Романовская в интервью «#smalltalk» рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным. Пианистка из Киева считает чудом появление певца в ее жизни.

Виталина Цымбалюк-Романовская считает чудом появление Прохора Шаляпина в ее жизни

Знаменитость анонсировала выход интервью в личном блоге Instagram, опубликовав выдержки из беседы с журналистом. Бывшая супруга Армена Джигарханяна называет своего нынешнего возлюбленного красивым человеком и замечательным певцом. «Я считаю эту встречу чудом», - признается Цымбалюк, рассказывая о Прохоре Шаляпине. В кадре артистка упомянула о своем «железобетонном терпении» и умении долго ждать.

Подписчики Виталины Цымбалюк-Романовской после просмотра ролика оставили множество положительных отзывов, называя автора публикации умной, воспитанной, обаятельной и искренней женщиной. Поклонники считают пианистку и исполнителя красивой, гармоничной парой и желают влюбленным счастья и благополучия, надеясь, что пара скоро объявит о свадьбе.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

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