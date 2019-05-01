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На Луне обнаружена свежая тектоническая активность

Ученые обнаружили следы очень молодых гряд на видимой стороне Луны. По результатам проведенных анализов, их возраст составляет приблизительно 10 миллионов лет. Ранее же считалось, что горообразование на Луне уже не происходит в виду того, что спутник Земли является сейсмически неактивным.
На Луне обнаружена свежая тектоническая активность

В 2009 году был запущен космический летательный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter. Снимки с него позволяют провести множество исследований поверхности Луны. Так, последние фотографии показали следы молодых гряд, которые, как считают ученые, образовались не более 10 млн лет назад. Отличительной их особенностью является то, что они перекрывают собой близлежащие кратеры. Это вызывает ряд вопросов об их происхождении. Обычно такое расположение говорит о том, что эта форма рельефа образовалась в результате вытекания лавы и ее последующего остывания. Но Луна ранее считалась сейсмически неактивным объектом, и ученые все новообразованные геологические объекты связывали с ударами астероидов. Но эта находка меняет представления об этом процессе.

Также в пользу этого аргумента выступает еще одно исследование. Американские ученые в 1969-1972 годах отмечали подземные толчки на поверхности Луны магнитудой более 5,5 балла. Вопрос тектонической активности спутника Земли необычайно важен для понимания процессов эволюции этого космического тела. Ученые стремятся выяснить происхождение Луны и проанализировать ее природу.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:24

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