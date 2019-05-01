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«Здоров»: Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации

Павел Чухрай прокомментировал слухи о своей якобы экстренной госпитализации. Известный режиссер назвал такую информацию «ерундой» и заявил, что совершенно здоров.
«Здоров»: Павел Чухрай опроверг информацию о своей госпитализации

На днях ряд СМИ распространил сведения о нахождении Чухрая в больнице из-за проблем с сердцем. Журналисты рассказали, что 72-летний кинодеятель находится в реанимации. Подобные заявления встревожили общественность, но супруга знаменитости Мария Зверева опровергла их. Позже сам режиссер назвал сообщение о своей госпитализации «полной ерундой» и даже не захотел обсуждать этот вопрос.

По словам супруги Чухрая, он действительно обратился в больницу, но не из-за проблем с сердцем, а из-за обострившейся весенней аллергии. С режиссером все нормально, он пребывает в отделении кардиологии, так как там палаты лучше, и чувствует себя хорошо.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:19

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