Рустам Солнцев жестоко подшутил над двухлетним сыном певицы Алсу
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев продолжает «разносить» известнейшую российскую артистку Алсу. В этот раз шоумен решил подшутить не над 11-летней наследницей певицы, которая на днях одержала победу в шоу «Голос. Дети», а над 2-летним сыном звезды.
Один из бывших героев скандальной телестройки «Дом-2» продолжает привлекать к своей персоне внимание за счет прославленной исполнительницы Алсу и ее детей. К примеру, вчера Рустам записал видео, где в открытую «прошелся» по знаменитости и ее дочери, а также заявил, что на певческой карьере звезды можно «поставить крест».
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки. Рустам опубликовал у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой позируют бодибилдеры. На снимке звезда «Дома-2» оставил всего 2 слова – «сын Алсу», однако именно они «взорвали» Интернет.
Сложно не заметить, что с группы культуристов выделяется один молодой человек с животиком, далеко не обладающий спортивным телосложением. По мнению интернет-пользователей, своей публикацией Солнцев в очередной раз намекает на скандал, который разгорелся после проекта «Голос. Дети», где победа досталась 11-летней дочери Алсу.
Нужно сказать, что сейчас в социальных сетях продолжают обсуждать итоги голосования музыкального шоу, в котором победила наследница известной артистки России. Большинство фолловеров, в том числе и некоторые звезды, считают, что певице не следовало отправлять на проект свою дочь.
Один из бывших героев скандальной телестройки «Дом-2» продолжает привлекать к своей персоне внимание за счет прославленной исполнительницы Алсу и ее детей. К примеру, вчера Рустам записал видео, где в открытую «прошелся» по знаменитости и ее дочери, а также заявил, что на певческой карьере звезды можно «поставить крест».
Считанные часы назад Солнцев жестоко подшутил и над 2-летним сыном артистки. Рустам опубликовал у себя на страничке в Instagram фотографию, на которой позируют бодибилдеры. На снимке звезда «Дома-2» оставил всего 2 слова – «сын Алсу», однако именно они «взорвали» Интернет.
Сложно не заметить, что с группы культуристов выделяется один молодой человек с животиком, далеко не обладающий спортивным телосложением. По мнению интернет-пользователей, своей публикацией Солнцев в очередной раз намекает на скандал, который разгорелся после проекта «Голос. Дети», где победа досталась 11-летней дочери Алсу.
Нужно сказать, что сейчас в социальных сетях продолжают обсуждать итоги голосования музыкального шоу, в котором победила наследница известной артистки России. Большинство фолловеров, в том числе и некоторые звезды, считают, что певице не следовало отправлять на проект свою дочь.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31