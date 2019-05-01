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Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини

Спустя два года после рождения дочери Полина Гагарина находиться в прекрасной форме, о чем свидетельствуют ее фото в Instagram. Некоторые подписчики все же считают, что звезде необходимо немного поправиться.
Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини

После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок. Уже через месяц после рождения ее дочери Мии она появилась на музыкальной премии в облегающем платье с глубоким вырезом. Стройная фигура – результат огромных усилий со стороны певицы. Сперва она сидела на жесткой диете, а затем занялась спортом.

На данный момент Гагарина с семьей проводит отпуск в Дубае. В своем Instagram она опубликовала фото в бикини. Подписчики в комментариях просят звезду немного поправиться: «Фигуры тут нет, просто очень худенькая, а где хотя бы загар. Вам не надо выкладывать такие фотки, на сцене вы просто куколка», «Худоба вас не красит. Люблю вас за оптимистичность и голос».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:05

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