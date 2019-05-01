«Царица»: Екатерина Андреева восхитила публику цепями на лице
Екатерина Андреева показала в Instagram-микроблоге снимки, представ перед публикой в головном уборе со свисающими на лицо цепями. Многих поклонников восхитил кокошник телеведущей, сделавший ее похожей на царицу.
Примерить необычный головной убор Андрееву вдохновило посещение постановки «Атилла» в Башкирском театре оперы и балета. Знаменитость рассказала, что сначала подумала, что это кокошник, украшенный ниспадающими цепями, но потом узнала: убранство называется кашмау. Телеведущая пошутила, что заметила восторженный взгляд подруги и теперь подозревает: та закажет себе такой же экземпляр. «Это кашмау, - написала Андреева, - украсит еще одну милую головку».
Поклонники восхитились внешностью телезвезды. Знаменитость получила множество комплиментов от фолловеров, восхвалявших ее красоту. Многие отметили: Андреевой, что бы она ни примерила, все к лицу, а данный головной убор с цепями делает ее похожей на величественную царицу.
Примерить необычный головной убор Андрееву вдохновило посещение постановки «Атилла» в Башкирском театре оперы и балета. Знаменитость рассказала, что сначала подумала, что это кокошник, украшенный ниспадающими цепями, но потом узнала: убранство называется кашмау. Телеведущая пошутила, что заметила восторженный взгляд подруги и теперь подозревает: та закажет себе такой же экземпляр. «Это кашмау, - написала Андреева, - украсит еще одну милую головку».
Поклонники восхитились внешностью телезвезды. Знаменитость получила множество комплиментов от фолловеров, восхвалявших ее красоту. Многие отметили: Андреевой, что бы она ни примерила, все к лицу, а данный головной убор с цепями делает ее похожей на величественную царицу.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:53