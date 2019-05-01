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«Царица»: Екатерина Андреева восхитила публику цепями на лице

Екатерина Андреева показала в Instagram-микроблоге снимки, представ перед публикой в головном уборе со свисающими на лицо цепями. Многих поклонников восхитил кокошник телеведущей, сделавший ее похожей на царицу.
«Царица»: Екатерина Андреева восхитила публику цепями на лице

Примерить необычный головной убор Андрееву вдохновило посещение постановки «Атилла» в Башкирском театре оперы и балета. Знаменитость рассказала, что сначала подумала, что это кокошник, украшенный ниспадающими цепями, но потом узнала: убранство называется кашмау. Телеведущая пошутила, что заметила восторженный взгляд подруги и теперь подозревает: та закажет себе такой же экземпляр. «Это кашмау, - написала Андреева, - украсит еще одну милую головку».

Поклонники восхитились внешностью телезвезды. Знаменитость получила множество комплиментов от фолловеров, восхвалявших ее красоту. Многие отметили: Андреевой, что бы она ни примерила, все к лицу, а данный головной убор с цепями делает ее похожей на величественную царицу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:53

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