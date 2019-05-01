Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассекретила детали предстоящей свадьбы
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина поспешила рассекретить детали своего бракосочетания. По словам блондинки, свадьба состоится уже через три месяца.
Не секрет, что лучшая подруга Ольги Ветер совсем скоро впервые пойдет под венец. Возлюбленного Кристины зовут Александр и буквально на днях он сделал девушке предложение руки и сердца. Напомним, что в свое время у Дерябиной не ладилось в личной жизни. Однако за Периметром блондинка довольно быстро встретила того «единственного».
Кристина никогда не скрывала, что уже хочет замуж, поэтому, когда все-таки решилась заговорить на эту тему с возлюбленным, после долгое время находилась в шоковом состоянии. Дело в том, что мужчину испугал такой серьезный шаг и он, собрав все свои вещи, ушел от Дерябиной.
Как бы то ни было, но избранник Кристины понял, что не может жить без нее и, вернувшись к девушке, сразу же попросил у звезды «Дома-2» руку и сердце. В социальных сетях уже появился видеоролик, на котором запечатлено то самое предложение, которого наконец-таки дождалась Дерябина.
На данный момент Кристина занимается подготовкой к свадьбе и рассказывает поклонникам некоторые детали предстоящего мероприятия. Вчера Дерябина сообщила фанатам, что уже в августе этого года она впервые примерит на себя роль жены.
По словам длинноволосой красавицы, пока они с будущим супругом не планируют детей, поэтому, выбирая свадебный наряд, девушка обращала внимания на те платья, которые хорошо подчеркивают ее стройную фигуру.
Не секрет, что лучшая подруга Ольги Ветер совсем скоро впервые пойдет под венец. Возлюбленного Кристины зовут Александр и буквально на днях он сделал девушке предложение руки и сердца. Напомним, что в свое время у Дерябиной не ладилось в личной жизни. Однако за Периметром блондинка довольно быстро встретила того «единственного».
Кристина никогда не скрывала, что уже хочет замуж, поэтому, когда все-таки решилась заговорить на эту тему с возлюбленным, после долгое время находилась в шоковом состоянии. Дело в том, что мужчину испугал такой серьезный шаг и он, собрав все свои вещи, ушел от Дерябиной.
Как бы то ни было, но избранник Кристины понял, что не может жить без нее и, вернувшись к девушке, сразу же попросил у звезды «Дома-2» руку и сердце. В социальных сетях уже появился видеоролик, на котором запечатлено то самое предложение, которого наконец-таки дождалась Дерябина.
На данный момент Кристина занимается подготовкой к свадьбе и рассказывает поклонникам некоторые детали предстоящего мероприятия. Вчера Дерябина сообщила фанатам, что уже в августе этого года она впервые примерит на себя роль жены.
По словам длинноволосой красавицы, пока они с будущим супругом не планируют детей, поэтому, выбирая свадебный наряд, девушка обращала внимания на те платья, которые хорошо подчеркивают ее стройную фигуру.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:09