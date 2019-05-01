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Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассекретила детали предстоящей свадьбы

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина поспешила рассекретить детали своего бракосочетания. По словам блондинки, свадьба состоится уже через три месяца.

Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассекретила детали предстоящей свадьбы

Не секрет, что лучшая подруга Ольги Ветер совсем скоро впервые пойдет под венец. Возлюбленного Кристины зовут Александр и буквально на днях он сделал девушке предложение руки и сердца. Напомним, что в свое время у Дерябиной не ладилось в личной жизни. Однако за Периметром блондинка довольно быстро встретила того «единственного».

Кристина никогда не скрывала, что уже хочет замуж, поэтому, когда все-таки решилась заговорить на эту тему с возлюбленным, после долгое время находилась в шоковом состоянии. Дело в том, что мужчину испугал такой серьезный шаг и он, собрав все свои вещи, ушел от Дерябиной.

Как бы то ни было, но избранник Кристины понял, что не может жить без нее и, вернувшись к девушке, сразу же попросил у звезды «Дома-2» руку и сердце. В социальных сетях уже появился видеоролик, на котором запечатлено то самое предложение, которого наконец-таки дождалась Дерябина.

Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина рассекретила детали предстоящей свадьбы

На данный момент Кристина занимается подготовкой к свадьбе и рассказывает поклонникам некоторые детали предстоящего мероприятия. Вчера Дерябина сообщила фанатам, что уже в августе этого года она впервые примерит на себя роль жены.

По словам длинноволосой красавицы, пока они с будущим супругом не планируют детей, поэтому, выбирая свадебный наряд, девушка обращала внимания на те платья, которые хорошо подчеркивают ее стройную фигуру.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:09

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