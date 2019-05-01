Производитель краски ищет путешественника по США и Канаде за 10 тысяч долларов





Американская компания сообщает, что новый сотрудник будет заниматься поиском новых оттенков для своих работодателей. Потом новинку будут распространять на рынке. Одним из главных требований для путешественника является умение хорошо различать цвета и оттенки. Кандидат должен проживать на территории Америки или Канады, а также иметь действующий загранпаспорт.Также сообщается, что к резюме необходимо приложить текст приблизительно на 150 слов о том, какой цвет для путешественника является любимым и объяснить, почему именно он. Будущий сотрудник производителя красок за свои услуги будет получать 10 тысяч долларов. Компания говорит о том, что все дополнительные расходы на путешествия будут оплачены работодателями.