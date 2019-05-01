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Отметивший день рождения Филипп Киркоров похвастался поздравлением от детей

Филипп Киркоров, отметивший 30 апреля 52-летие, получил множество интересных презентов от друзей и коллег. Однако поп-короля отечественной эстрады особенно тронул сюрприз от дочери и сына, подготовивших отцу в день рождения стихотворение и подарки, сделанные собственными руками.
Отметивший день рождения Филипп Киркоров похвастался поздравлением от детей

Знаменитость похвастался видеопоздравлением от детей, обнародовав его в своем Instagram-аккаунте. Алла-Виктория первой прочитала стихотворение, начинающееся со слов «папочка любимый». Дочь Киркорова рассказала, как сильно она любит отца, как он дорог ей, и сравнила его с « прекрасным рыцарем на коне», а также показала сделанную собственноручно открытку. Мартин, вслед за сестрой, поздравил знаменитого родителя. Сын артиста, подготовивший для именинника эксклюзивный галстук, назвал его «чемпионом во всем».

Киркоров отметил, что поздравление детей стало для него самым дорогим подарком в день рождения. Поклонники признались, что послание сына и дочери знаменитости растрогало их до слез. Фолловеры пожелали певцу долгих лет жизни и новых творческих побед.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:50

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