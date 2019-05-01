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Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская

В возрасте 70-и лет 30 апреля скончалась Наталья Красноярская - известная актриса и режиссёр. Точные причины смерти матери Марии Порошиной пока не сообщаются.
Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская

На 71-м году ушла из жизни Наталья Красноярская, заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра.

Гражданскую панихиду планируют провести 4 мая в атриуме Вспомогательного корпуса. Чтобы попрощаться с актрисой, зрители также могут посетить отпевание, которое состоится в Храме Троицы Живоначальной.

Причины смерти пока не называются, но известно, что в конце марта Наталье Красноярской была вызвана скорая помощь прямо на работу, поскольку состояние ее здоровья резко ухудшилось, отмечались признаки инсульта.

Семья Натальи Красноярской очень творческая. Ее дочь, Мария Порошина, пошла по стопам родителей, и сейчас ее имя известно каждому. Вторым ее мужем стал Дмитрий Назаров, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Кухня». К сожалению, впоследствии их брак распался.
Скончалась мать Марии Порошиной, актриса Наталья Красноярская

Наталья Красноярская была замечательной бабушкой. Она с удовольствием помогала своей дочери заботиться о внуках. Недавно Мария Порошина стала мамой в пятый раз, но уже очень скоро она вернулась к работе, а о детях заботились няня и бабушка.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:15

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