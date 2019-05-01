Увеличение количества случаев ожирения во всем мире беспокоит ученых





Специалисты выяснили, что проблема существует не только в странах с низким уровнем ВВП и недостаточным финансированием медицины, но и в развитых странах. Профессор Томоко Имаи из колледжа гуманитарных наук в Киото (Япония) представил результаты исследования на Европейском конгрессе по вопросам здоровья населения, проходившем в Великобритании. Люди, в рационе которых присутствуют продукты с более высоким уровнем пищевых волокон, имеют низкий уровень холестерина и менее подвержены развитию неинфекционных заболеваний. В ходе исследования ученые составили рейтинг стран по уровню потребления риса, и в числе лидеров оказались Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Индонезия. Западные государства, включая Канаду, США, Великобританию, заняли позиции с 77-й по 89-ю.По словам профессора Имаи, при употреблении риса с низким содержанием жира снижается уровень глюкозы в крови и подавляется секреция инсулина. Автор исследования, описанного в EurekAlert, планирует продолжить работу по изучению развития ожирения.