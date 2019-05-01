После скандала с шоу «Голос. Дети» Алсу поедет на «Евровидение-2019»

Звезда отечественной сцены уже имеет опыт участия в международном вокальном конкурсе. В 2000 Алсу с песней «Solo» представляла Россию в Стокгольме, где получила второе место. В этом году знаменитость окажется в роли соведущей, которая объявит баллы, полученные участниками от членов жюри. Трансляция будет проводиться телеканалом «Россия 1». «Евровидение-2019» должно состояться в Тель-Авиве.Победа дочери певицы Микеллы Абрамовой на популярном проекте «Голос. Дети» многим зрителям показалась неправильной и нечестной. Сама исполнительница не дает никаких комментариев в связи с возникшей ситуацией, но некоторые ее коллеги по цеху считают, что занять первое место в конкурсе девочке «помогли».