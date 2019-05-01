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Диетологи предупредили об опасности следования советам ЗОЖ-блогеров

Профессиональные диетологи предупредили об опасности следования советам ЗОЖ-блогеров. Они призывают консультироваться с врачами и другими специалистами, прежде чем применять рекомендации.
Диетологи предупредили об опасности следования советам ЗОЖ-блогеров

Специалисты в области диетологии провели исследование, в ходе которого проверили качество материала, предоставляемого британскими блогерами, пропагандирующими здоровый образ жизни, количество подписчиков которых превышает 80 тысяч. В частности, были проверены рецепты питания, нормы потребления пищи, калорийность предлагаемых продуктов и все, что касается диеты человека, следящего за своим здоровьем.

Результаты исследования показали, что многие советы, которые давали блогеры своим подписчикам относительно питания, не правдивы, более того, они могут нанести вред здоровью. Специалисты считают, что подобное распространение неправдивой информации может представлять реальную угрозу обществу, ведь многие люди применяют эти рекомендации, не задумываясь о последствиях и не проверяя достоверность.

Медики призывают удостовериться в соответствии нормам правильного питания тех советов, которые люди собираются применить, прежде чем следовать им. Необходимо проконсультироваться с диетологом и другими врачами, потому что кроме несовпадения с общими правилами составления рациона, могут быть индивидуальные противопоказания.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:24

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