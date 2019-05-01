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«Дом-2»: Донцова и Купин опять намекнули на беременность Майи

Одна из самых топовых парочек телепроекта «Дом-2» Майя Донцова и Алексей Купин в очередной раз намекнули на интересное положение девушки. Нужно сказать, что новость о такой долгожданной беременности порадовала не только влюбленных, но и их преданных поклонников.

«Дом-2»: Донцова и Купин опять намекнули на беременность Майи

Не секрет, что Донцова и Купин уже давно мечтают о детях. Впрочем, до недавнего времени специалисты отмечали, что Майе и Алексею стать родителями будет очень сложно. Из-за этого в свое время девушка едва не впала в депрессию, ведь была убеждена в том, что бесплодна.

Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который говорит о том, что проблему с беременностью Донцовой и Купину все-таки удалось разрешить. На записи Майя и Алексей намекают на скорое пополнении. Во всяком случае, именно к таким выводам пришли интернет-пользователи, увидев счастливое лицо девушки, которой с трудом удавалось сдерживать свои эмоции.

«Вообщем у Майи произошла очень радостная новость. Скоро все узнаете!» - заявляет Купин на записи.


«Дом-2»: Донцова и Купин опять намекнули на беременность Майи

Нужно сказать, что радостным событием влюбленные решили поделиться с родительницей Купина, которая, судя по записи, тоже была очень счастлива узнать о беременности невестки.

К слову, Майя и Алексей до сих пор не расписались. Ранее парочка планировала сыграть свадьбу в конце 2018 года, однако из-за проблем со здоровьем Донцовой, мероприятие пришлось перенести. Сейчас влюбленные принимают участие в конкурсе «Свадьба на миллион», главный приз которого намерены потратить на долгожданное бракосочетание.




 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:27

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