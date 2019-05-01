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Двухлетняя дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова ругается матом

Дмитрий Исхаков, супруг Полины Гагариной, пожаловался подписчикам своего Instagram-микроблога на тяжелый характер двухлетней дочери Мии. Малышка часто капризничает и даже научилась ругаться матом.
Двухлетняя дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова ругается матом

Модный фотограф не понимает, откуда ребенок «набрался» нецензурных слов, ведь их семья живет по расписанию, и никто не позволяет себе грубо выражаться. Исхаков подозревает, что дочь, отметившая 26 марта второй день рождения, переживает кризис, характерный для такого возраста. Наследница Гагариной Мия стала очень капризной, если что-то происходит не так, как ей хочется, она кричит на весь ресторан или пляж, дерется, падает на землю, ругается матом.

Обеспокоенный отец прочитал, что это классическое поведение для двухлетнего ребенка. Исхаков попросил подписчиков поделиться собственным опытом преодоления сложного периода и посоветовать, как находить общий язык с такими малышами. Поклонники порекомендовали звездной паре набраться терпения и рассказали, как сами боролись с капризами детей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:53

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