Москва проведет электронные торги для 400 поставщиков онкопрепаратов – Владимир Ефимов





«На сегодняшний день объявлено о девяти аукционах, по итогам которых город закупит и поставит для Центра лекарственного обеспечения таблетированные инновационные онкосредства. Суммарный объем контрактов по уже опубликованным торгам – 2,3 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.«Переход на обновленные стандарты борьбы с онкозаболеваниями требует применения новейших препаратов. Поэтому для профильных медучреждений предусмотрена возможность самоличного приобретения онкосредств для целевой терапии. Москва выделит на это до конца года свыше восьми миллиардов рублей», – добавил вице-мэр.