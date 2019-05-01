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Москва проведет электронные торги для 400 поставщиков онкопрепаратов – Владимир Ефимов

Более 400 российских компаний-изготовителей и поставщиков онкопрепаратов смогут участвовать в электронных аукционах, по результатам которых победители будут поставлять инновационные химиотерапевтические средства в профильные стационары Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по экономполитике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов, пишет ИЦ Правительства Москвы.
Москва проведет электронные торги для 400 поставщиков онкопрепаратов – Владимир Ефимов

«На сегодняшний день объявлено о девяти аукционах, по итогам которых город закупит и поставит для Центра лекарственного обеспечения таблетированные инновационные онкосредства. Суммарный объем контрактов по уже опубликованным торгам – 2,3 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.

«Переход на обновленные стандарты борьбы с онкозаболеваниями требует применения новейших препаратов. Поэтому для профильных медучреждений предусмотрена возможность самоличного приобретения онкосредств для целевой терапии. Москва выделит на это до конца года свыше восьми миллиардов рублей», – добавил вице-мэр.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:25

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