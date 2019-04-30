Тюнеры представили внедорожную версию пикапа Volkswagen Amarok





В тюнинг пакет от Delta 4x4 входит комплект 20-дюймовых колес KlassikB с шинами Yokohama на 33 дюйма или покрышками Cooper на 35 дюймов, а также набор расширенных крыльев, усовершенствованный передний бампер со светодиодами. Новая модификация немецкого пикапа марки Volkswagen обзавелась пружинами с амортизаторами Bilstein и дополнительными LED-панелями, установленными на крыше и на ветровом стекле сверху.Переделанный автомобиль Amarok получил запоминающийся экстерьер, оформленный в матово-черном цвете с добавлением красных элементов в задней и передней части. Подкапотное пространство модели занимает 3,0-литровый «дизель» на 258 л. с. Обновления немецкого пикапа, позволяющие ему без особого труда преодолевать бездорожье, обойдется владельцу почти в $13 000.