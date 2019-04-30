АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
EUR 72.20 USD 64.69
Курс валют на 30.04.2019

В Томской области в ДТП погибли три человека

В Томской области несколько часов назад произошло смертельное ДТП.
В Томской области в ДТП погибли три человека

Фото предоставила Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сегодня, около 19 часов 50 минут на 48 километре автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское произошло столкновение трех легковых автомобилей. Участниками ДТП стали автомобили "ВАЗ" и Renault Megane. В результате ДТП погибли 3 человека, еще один участник происшествия с травмами доставлен в медицинское учреждение (водитель иномарки). В одном из Вазов, по предварительной информации никто не пострадал.


На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские организовывают работу по устранению последствий происшествия и регулируют движение на данном участке дороги.
Требуется помощь очевидцев. Информацию можно предоставить по телефону дежурной части МО МВД России «Асиновский»: 8(38241)2-12-60.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали сливу идеальным фруктом
Тюнеры представили внедорожную версию
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес»
Ясновидящая: Армен Джигарханян
В Томской области в ДТП погибли три
Дочь Оли Рапунцель и Димы Дмитренко
Кристина Орбакайте оригинально
Представлены новые доказательства
Уход Ирины Пинчук с «Дом-2» удивил всех
Дайвер рассказал, как ему удалось
Учёные признали невозможным полное
Суд отказал Шуре в иске по поводу
Российские специалисты назвали новый
Избранник ведущей «Дома-2» Юли
Команда «ВКонтакте» создала нейросеть
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова отменила
В Башкирии агрессивная рысь напала на
Армия Индии объявила об обнаружении в
Директор Гуфа обвинил в поджоге дома
Проект спорткара LADA Raven будет
Инга Оболдина считает причиной краха
Apple выпустит новые iPhone с быстрой
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас уверена,
В Центробанке пояснили рост цен в России
Анастасия Волочкова показала
Названы помогающие наращивать мышцы
Ученые рассказали о нескольких
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Представили 85-летнего Ларри Кинга
В ТОП-10 самых популярных смартфонов в
Просмотреть все новости