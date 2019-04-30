В Томской области в ДТП погибли три человека





Фото предоставила Пресс-служба УМВД России по Томской областиСегодня, около 19 часов 50 минут на 48 километре автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское произошло столкновение трех легковых автомобилей. Участниками ДТП стали автомобили "ВАЗ" и Renault Megane. В результате ДТП погибли 3 человека, еще один участник происшествия с травмами доставлен в медицинское учреждение (водитель иномарки). В одном из Вазов, по предварительной информации никто не пострадал.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские организовывают работу по устранению последствий происшествия и регулируют движение на данном участке дороги.Требуется помощь очевидцев. Информацию можно предоставить по телефону дежурной части МО МВД России «Асиновский»: 8(38241)2-12-60.