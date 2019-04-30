Дочь Оли Рапунцель и Димы Дмитренко начала кусаться
Единственная наследница «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренка начала кусаться. По словам супругов, Василисе не комфортно в маленькой комнате, в которую ее с родителями заселили на телешоу «Спаси свою любовь».
Не так давно Ольга и Дмитрий начали вовсю жаловаться на то, что их дочь тяжело переживает адаптацию в новом жилище. Оказывается, что Василиса сама не своя от того, что ее ежедневно окружают красные стены, которые к тому же «раздражают» и ее звездную мать.
Как утверждает Рапунцель и Дмитренко, девочке не нравится жить в таком маленьком доме, ведь она привыкла к тому, что может спокойно расхаживать по всему VIP-дому, а теперь ее «закрыли» в четырех стенах.
По словам длинноволосой красавицы, Василиса стала очень нервной и даже начала биться головой об стены, из-за чего они с мужем переживают. Считанные часы назад выяснилось, что это не единственные изменения, которые произошли с малышкой после того, как она с родителями перебралась на новое реалити-шоу «Спаси свою любовь».
Выяснилось, что Василиса начала кусать своих родителей, когда они хотят отобрать у нее телефон. Стоит напомнить, что несколько недель назад Ольга во всеуслышание заявляла, что ее дочери нужен срочно планшет. Впрочем, тогда специалисты запретили звездным супругам приобретать малышке данное устройство, указав на то, что у девочки еще до конца не сформированы глаза.
Это значит, что пока у Василисы нет такого желаемого планшета, ее родительница решила приучить малышку к телефону. Впрочем, Ольга явно не была готова к тому, что ее дочь будет невозможно оторвать от смартфона, а также что девочка начнет кусаться.
Не так давно Ольга и Дмитрий начали вовсю жаловаться на то, что их дочь тяжело переживает адаптацию в новом жилище. Оказывается, что Василиса сама не своя от того, что ее ежедневно окружают красные стены, которые к тому же «раздражают» и ее звездную мать.
Как утверждает Рапунцель и Дмитренко, девочке не нравится жить в таком маленьком доме, ведь она привыкла к тому, что может спокойно расхаживать по всему VIP-дому, а теперь ее «закрыли» в четырех стенах.
По словам длинноволосой красавицы, Василиса стала очень нервной и даже начала биться головой об стены, из-за чего они с мужем переживают. Считанные часы назад выяснилось, что это не единственные изменения, которые произошли с малышкой после того, как она с родителями перебралась на новое реалити-шоу «Спаси свою любовь».
Выяснилось, что Василиса начала кусать своих родителей, когда они хотят отобрать у нее телефон. Стоит напомнить, что несколько недель назад Ольга во всеуслышание заявляла, что ее дочери нужен срочно планшет. Впрочем, тогда специалисты запретили звездным супругам приобретать малышке данное устройство, указав на то, что у девочки еще до конца не сформированы глаза.
Это значит, что пока у Василисы нет такого желаемого планшета, ее родительница решила приучить малышку к телефону. Впрочем, Ольга явно не была готова к тому, что ее дочь будет невозможно оторвать от смартфона, а также что девочка начнет кусаться.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:40