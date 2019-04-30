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Кристина Орбакайте оригинально поздравила Филиппа Киркорова с днём рождения

Кристина Орбакайте поздравила короля поп-музыки с днём рождения. Она разместила пост с оригинальным поздравлением в своём Instagram-блоге.
Кристина Орбакайте оригинально поздравила Филиппа Киркорова с днём рождения

Сегодня день рождения народного артиста России Филиппа Киркорова, ему исполняется 52 года. Короля отечественной эстрады уже поздравили многие коллеги по сцене. Вошла в их число и Кристина Орбакайте.

Певица в своём посте отметила Филиппа Бедросовича как друга-мечтателя и пожелала ему новых побед. В дополнение поздравлению послужил совместный снимок исполнительницы с именинником.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 18:31

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