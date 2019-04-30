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Представлены новые доказательства существования темной материи

Специалисты Международной школы (SISSA) представили новые доказательства существования темной материи. Ученые обнаружили взаимосвязь, включающую, кроме ускорения силы тяжести, радиус галактики и ее структуру.
Представлены новые доказательства существования темной материи

Темная материя, по предположению специалистов, занимает 90% Вселенной, но прямых доказательств ее наличия в настоящее время нет. Около трех лет назад специалисты Университета Case Western Reserve поставили под сомнение привычную теорию существования мира. В ходе анализа кривых вращения более 150 галактик по «классической» спирали ученые обнаружили эмпирическую связь гравитационного ускорения звезд и компонента, наблюдающегося исключительно в присутствии обычного вещества в известной ньютоновской гипотезе. Данные отношения по-новому объясняют гравитационное ускорение, не подвергая сомнению существование темной материи, но включая предположения об изменениях гравитации.

В очередной научной работы специалисты проверили подобное соотношение на примере кривых вращения галактик, отличающихся от классической спирали. Эксперты проанализировали данные 72 объектов с невысокой яркостью и 34, представленных дисками-карликами. В результате удалось выявить взаимосвязь не только между неопределенным компонентом Вселенной и ускорением его силы тяжести, а также радиусом и структурой галактики. По мнению ученых, это показывает неточность раннего описания феноменологических отношений и доказывает наличие темной материи.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:20

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