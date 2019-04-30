Представлены новые доказательства существования темной материи





Темная материя, по предположению специалистов, занимает 90% Вселенной, но прямых доказательств ее наличия в настоящее время нет. Около трех лет назад специалисты Университета Case Western Reserve поставили под сомнение привычную теорию существования мира. В ходе анализа кривых вращения более 150 галактик по «классической» спирали ученые обнаружили эмпирическую связь гравитационного ускорения звезд и компонента, наблюдающегося исключительно в присутствии обычного вещества в известной ньютоновской гипотезе. Данные отношения по-новому объясняют гравитационное ускорение, не подвергая сомнению существование темной материи, но включая предположения об изменениях гравитации.В очередной научной работы специалисты проверили подобное соотношение на примере кривых вращения галактик, отличающихся от классической спирали. Эксперты проанализировали данные 72 объектов с невысокой яркостью и 34, представленных дисками-карликами. В результате удалось выявить взаимосвязь не только между неопределенным компонентом Вселенной и ускорением его силы тяжести, а также радиусом и структурой галактики. По мнению ученых, это показывает неточность раннего описания феноменологических отношений и доказывает наличие темной материи.