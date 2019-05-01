Диана Гурцкая, комментируя скандал вокруг дочери Алсу, сравнила ее с Кристиной Орбакайте





Наследнице Пугачевой пришлось много трудиться на протяжении длительного периода, чтобы публика увидела в ней самодостаточного артиста, полюбила ее и начала доверять. Подобная судьба, считает Гурцкая, может ожидать и дочь Алсу. 10-летняя артистка демонстрирует хорошие вокальные данные и певице понравилось, как она исполнила в финале «Голоса. Дети» ее композицию «Ты здесь».Звезда следила за номерами участников шоу и, по ее мнению, Микелла Абрамова выступила на конкурсе достойно. Гурцкая призывает общественность, ополчившуюся на дочь Алсу из-за якобы незаслуженной победы в конкурсе, быть добрее к ребенку и прекратить травлю. Не стоит судить о юной вокалистке «сквозь призму отношения к родителям», а лучше обращать внимание на ее талант.