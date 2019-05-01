Диана Гурцкая, комментируя скандал вокруг дочери Алсу, сравнила ее с Кристиной Орбакайте
Диана Гурцкая удивлена неутихающим скандалом вокруг победы дочери Алсу и призывает общественность прекратить травлю 10-летнего ребенка. Знаменитость сравнила Микеллу Абрамову с Кристиной Орбакайте, преодолевшей немало преград на пути к успеху.
Наследнице Пугачевой пришлось много трудиться на протяжении длительного периода, чтобы публика увидела в ней самодостаточного артиста, полюбила ее и начала доверять. Подобная судьба, считает Гурцкая, может ожидать и дочь Алсу. 10-летняя артистка демонстрирует хорошие вокальные данные и певице понравилось, как она исполнила в финале «Голоса. Дети» ее композицию «Ты здесь».
Звезда следила за номерами участников шоу и, по ее мнению, Микелла Абрамова выступила на конкурсе достойно. Гурцкая призывает общественность, ополчившуюся на дочь Алсу из-за якобы незаслуженной победы в конкурсе, быть добрее к ребенку и прекратить травлю. Не стоит судить о юной вокалистке «сквозь призму отношения к родителям», а лучше обращать внимание на ее талант.
Наследнице Пугачевой пришлось много трудиться на протяжении длительного периода, чтобы публика увидела в ней самодостаточного артиста, полюбила ее и начала доверять. Подобная судьба, считает Гурцкая, может ожидать и дочь Алсу. 10-летняя артистка демонстрирует хорошие вокальные данные и певице понравилось, как она исполнила в финале «Голоса. Дети» ее композицию «Ты здесь».
Звезда следила за номерами участников шоу и, по ее мнению, Микелла Абрамова выступила на конкурсе достойно. Гурцкая призывает общественность, ополчившуюся на дочь Алсу из-за якобы незаслуженной победы в конкурсе, быть добрее к ребенку и прекратить травлю. Не стоит судить о юной вокалистке «сквозь призму отношения к родителям», а лучше обращать внимание на ее талант.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:10