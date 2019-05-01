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Диана Гурцкая, комментируя скандал вокруг дочери Алсу, сравнила ее с Кристиной Орбакайте

Диана Гурцкая удивлена неутихающим скандалом вокруг победы дочери Алсу и призывает общественность прекратить травлю 10-летнего ребенка. Знаменитость сравнила Микеллу Абрамову с Кристиной Орбакайте, преодолевшей немало преград на пути к успеху.
Диана Гурцкая, комментируя скандал вокруг дочери Алсу, сравнила ее с Кристиной Орбакайте

Наследнице Пугачевой пришлось много трудиться на протяжении длительного периода, чтобы публика увидела в ней самодостаточного артиста, полюбила ее и начала доверять. Подобная судьба, считает Гурцкая, может ожидать и дочь Алсу. 10-летняя артистка демонстрирует хорошие вокальные данные и певице понравилось, как она исполнила в финале «Голоса. Дети» ее композицию «Ты здесь».
Диана Гурцкая, комментируя скандал вокруг дочери Алсу, сравнила ее с Кристиной Орбакайте

Звезда следила за номерами участников шоу и, по ее мнению, Микелла Абрамова выступила на конкурсе достойно. Гурцкая призывает общественность, ополчившуюся на дочь Алсу из-за якобы незаслуженной победы в конкурсе, быть добрее к ребенку и прекратить травлю. Не стоит судить о юной вокалистке «сквозь призму отношения к родителям», а лучше обращать внимание на ее талант.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:10

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