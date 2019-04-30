Учёные признали невозможным полное излечение от рака





Исследователь рассказал, что убить все раковые клетки в организме человека не представляется возможным. Весьма результативным способом борьбы с новообразованиями является блокировка развития их вторичных очагов или «Lock-’n’-block». Методику лечения уже опробовали на мышах.Исследования показали, что экспериментальный препарат фостаматиниб предупреждает развитие метастазов. Он разрушает белок тирозинкиназу-SYK, который входит в состав специфических клеток опухоли, вызывающих развитие вторичных очагов.Сам эксперимент проходил в несколько этапов. Вначале мышам вводили опухолевые клетки. Когда новообразование выростало до 200 куб. мм., его удаляли. После этого животным давали фостаматиниб. Исследование показало, что препарат блокирует активацию специфических клеток опухоли и метастазы не развиваются.