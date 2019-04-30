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Учёные признали невозможным полное излечение от рака

Полное излечение от рака невозможно. С таким заявлением выступил американский учёный, доцент Университета Пердью – Майкл Вендт.
Учёные признали невозможным полное излечение от рака

Исследователь рассказал, что убить все раковые клетки в организме человека не представляется возможным. Весьма результативным способом борьбы с новообразованиями является блокировка развития их вторичных очагов или «Lock-’n’-block». Методику лечения уже опробовали на мышах.

Исследования показали, что экспериментальный препарат фостаматиниб предупреждает развитие метастазов. Он разрушает белок тирозинкиназу-SYK, который входит в состав специфических клеток опухоли, вызывающих развитие вторичных очагов.

Сам эксперимент проходил в несколько этапов. Вначале мышам вводили опухолевые клетки. Когда новообразование выростало до 200 куб. мм., его удаляли. После этого животным давали фостаматиниб. Исследование показало, что препарат блокирует активацию специфических клеток опухоли и метастазы не развиваются.



 
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Наука
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 17:41

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