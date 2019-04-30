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Избранник ведущей «Дома-2» Юли Ефременковой чуть не убил ее за фото с оголенной грудью

Один из самых ярких героев реалити-шоу «Дом-2» Мондезир Свет-Амур запрещает своей возлюбленной Юлии Ефременковой обнажаться на камеру. По словам ведущей телестройки, на днях избранник чуть не убил ее за фотографии с оголенной грудью.

Избранник ведущей «Дома-2» Юли Ефременковой чуть не убил ее за фото с оголенной грудью

Не секрет, что несколько недель назад Ефременкова в компании своей близкой приятельницы Маргариты Овсянниковой записала совместную песню под названием «Третий лишний». Уже сегодня, 30 апреля, в 20:00 (по московском времени) состоится официальная презентация этого хита.

За несколько дней до премьеры Юлия и Маргарита решили порадовать своих преданных поклонников и продемонстрировали им обложку своей песни. На фотографии Ефременкова и Овсянникова позируют в белом одеянии.

На бывшей участнице «Дома-2» красуется весьма длинное строгое платье с очень откровенным декольте, а вот телеведущей реалити-шоу для фотосъемки подобрали широкие стильные брюки и удлиненный пиджак, надеть который предложили на оголенное тело.

Избранник ведущей «Дома-2» Юли Ефременковой чуть не убил ее за фото с оголенной грудью

Подписчики Ефременковой поспешили поинтересоваться у телезнаменитости, как на подобные снимки отреагировал ее новый избранник и не хотел ли он убить ее за подобный наряд. Нужно сказать, что Юлия не затянула с ответом и призналась, что Мондезир чуть не лишил ее жизни за обнаженную грудь.

К слову, Свет-Амур не единожды указывал на то, что очень ревнует Юлю. В свою очередь, Ефременкова довольно спокойно реагирует на это и отмечает, что ей это даже нравится.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:13

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