Суд отказал Шуре в иске по поводу мошенничества в отношении его квартиры

Со слов Шуры, квартиру он купил много лет назад за 100 тысяч долларов. В данный момент это единственное жилье артиста и ему больше некуда податься. Однако мошенники, предварительно одурманив его наркотическим средством, подписали с ним какие-то документы, которые относились к недвижимости. Как позже выяснилось, это был договор купли-продажи. В результате к Медведеву пришли неизвестные люди и лишили его собственного дома.Несмотря на то, что Шура предоставил суду свидетеля, который подтвердил его слова, фемида отказала ему в удовлетворении иска. Сейчас у артиста осталась надежда на правоохранительные органы, к которым он уже обратился с заявлением. Артист говорит, что не сдастся и будет отстаивать свои права до конца.