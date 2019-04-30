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Суд отказал Шуре в иске по поводу мошенничества в отношении его квартиры

Недавно певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, подал иск в суд по поводу мошеннических действий с его квартирой. Как утверждает артист, он был в состоянии наркотического опьянения, когда подписывал документы купли-продажи.
Суд отказал Шуре в иске по поводу мошенничества в отношении его квартиры

Со слов Шуры, квартиру он купил много лет назад за 100 тысяч долларов. В данный момент это единственное жилье артиста и ему больше некуда податься. Однако мошенники, предварительно одурманив его наркотическим средством, подписали с ним какие-то документы, которые относились к недвижимости. Как позже выяснилось, это был договор купли-продажи. В результате к Медведеву пришли неизвестные люди и лишили его собственного дома.

Несмотря на то, что Шура предоставил суду свидетеля, который подтвердил его слова, фемида отказала ему в удовлетворении иска. Сейчас у артиста осталась надежда на правоохранительные органы, к которым он уже обратился с заявлением. Артист говорит, что не сдастся и будет отстаивать свои права до конца.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:30

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