Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова отменила свадьбу
Бывшая участница телестройки «Дом-2», а по совместительству и экс-возлюбленная Александра Гобозова – Ольга Жарикова отменила свадьбу. Выяснилось, что девушка настолько сильно разругалась с новым избранником, что решила окончательно расстаться с ним за несколько месяцев до бракосочетания.
Не так давно Жарикова буквально взахлеб рассказывала своим поклонникам о подготовке к самому важному в ее жизни дню, показывала свадебные наряды и признавалась будущему супругу в любви. Ольга даже заявила, что намерено перенесла бракосочетание с мая на конец лета, так как боится плохих примет.
Впрочем, считанные часы назад выяснилось, что прожить счастливую и беззаботную жизнь с новым мужчиной звезде «Дома-2» попросту не суждено.
В Сети появилось очередное интервью с Жариковой, в котором она объяснила, почему несколько дней назад опубликовала у себя на странице в Instagram пост, где подняла тему неуравновешенных людей, а также заявила, что окончательно приняла решение отменить свадьбу.
По словам Ольги, она окончательно рассталась с Витей и уже даже забрала заявление из ЗАГСа. В подробности разрыва девушка не стала вдаваться, но указала на то, что назвала неуравновешенным человеком бывшего возлюбленного.
Многие подписчики экс-участницы «Дома-2» заметили, что Жарикова уже удалила все совместные фотографии с молодым человеком, за которого еще недавно собиралась выходить замуж.
Не так давно Жарикова буквально взахлеб рассказывала своим поклонникам о подготовке к самому важному в ее жизни дню, показывала свадебные наряды и признавалась будущему супругу в любви. Ольга даже заявила, что намерено перенесла бракосочетание с мая на конец лета, так как боится плохих примет.
Впрочем, считанные часы назад выяснилось, что прожить счастливую и беззаботную жизнь с новым мужчиной звезде «Дома-2» попросту не суждено.
В Сети появилось очередное интервью с Жариковой, в котором она объяснила, почему несколько дней назад опубликовала у себя на странице в Instagram пост, где подняла тему неуравновешенных людей, а также заявила, что окончательно приняла решение отменить свадьбу.
По словам Ольги, она окончательно рассталась с Витей и уже даже забрала заявление из ЗАГСа. В подробности разрыва девушка не стала вдаваться, но указала на то, что назвала неуравновешенным человеком бывшего возлюбленного.
Многие подписчики экс-участницы «Дома-2» заметили, что Жарикова уже удалила все совместные фотографии с молодым человеком, за которого еще недавно собиралась выходить замуж.
«Прости и прощай..» - написала Оля под одной из недавних своих публикаций.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:53