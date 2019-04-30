В Башкирии агрессивная рысь напала на мужчину





Нападение произошло вчера, 29 апреля. Охотникам пришлось застрелить хищника, напавшего на человека на территории одного из хозяйств. По предварительным данным, пострадавший получил рваные раны лица и рук. После этого его в срочном порядке доставили в медучреждение, где медики оказали ему необходимую помощь, а также вакцинировали от бешенства.Труп рыси охотники передали специалистам для проведения необходимых экспертиз. О состоянии пострадавшего информации нет.