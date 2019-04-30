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Армия Индии объявила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека

Экспедиция с участием альпинистов-военнослужащих индийской армии, как сообщается на сайте Минобороны страны, наткнулась в Гималаях на огромные следы, возможно, принадлежащие йети. В научном мире сомневаются в существовании снежного человека.
Армия Индии объявила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека

Информация о загадочной находке появилась и на просторах Twitter. Один из участников экспедиции написал об обнаружении отпечатка стопы длиной - порядка 81 см и шириной – около 30,5 см недалеко от лагеря индийских военных, расположенного на горе Макалу. Свои слова автор публикации подкрепил фото, где запечатлены следы, якобы принадлежащие таинственному йети.

Интернет-пользователи сомневаются, что представителям индийской армии удалось найти отпечатки ноги снежного человека, и советуют ведомству осторожнее относиться к заявлениям подобного рода. В массовых представлениях данное существо обитает в Гималаях, но большинство ученых считают его мифическим. Обнаруженные ранее останки предполагаемого йети, как выяснилось в ходе генетической экспертизы, оказались частями тела медведей и собаки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:34

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