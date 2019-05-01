Ученые: «Встречи с Богом» положительно воздействуют на здоровье человека





В исследовании приняли участие 4285 добровольцев со всего мира. Больше половины из них принимали психоделики. 75% участников признались, что их свидание с «высшей реальностью» оказалось наиболее важной и духовно значимым событием в жизни. Две трети респондентов, которые идентифицировали себя как атеисты, изменили свои скептические взгляды после таких опытов.Роланд Гриффитс, глава научного проекта, отметил: события, описываемые людьми как «встречи с Богом», фиксировались на протяжение веков, что составляло основу большинства главных религий мира. Представители современной западной медицины не привыкли рассматривать религиозный опыт как один из инструментов для профилактики или лечения болезней, однако недавние результаты подтверждают пользу таких «встреч» для психического здоровья индивида.Исследователи вместе с тем подчеркнули, новое открытие не имеет цели доказать существование Бога. По утверждению ученых, к такому выводу невозможно было бы прийти. Суть испытания – в опыте, наука не сможет дать утвердительный ответ на вопрос о существовании высшей силы.