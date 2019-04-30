Проект спорткара LADA Raven будет реализован





Инвесторы планируют создать прототип, основанный на чертежах Лазарева. Новый автомобиль оборудуют электрическим приводом, и он сможет составить конкуренцию западным аналогам. Кроме этого стоимость спорткара будет намного меньше из-за дешевизны сборки и применения отечественных технологий. Автопилот также создадут полностью на российских разработках.Сообщается, что средства на строительство прототипа поступят с краудфандинга, то есть финансировать создание проекта будет народ. Когда выйдет новинка и какие характеристики она будет иметь пока неизвестно.