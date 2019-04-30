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Проект спорткара LADA Raven будет реализован

Руководитель венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый заинтересовался проектом LADA Raven, который был представлен еще в 2014 году на конкурсе «АвтоВАЗа». Создателем этого концепткара является дизайнер Дмитрий Лазарев.
Проект спорткара LADA Raven будет реализован

Инвесторы планируют создать прототип, основанный на чертежах Лазарева. Новый автомобиль оборудуют электрическим приводом, и он сможет составить конкуренцию западным аналогам. Кроме этого стоимость спорткара будет намного меньше из-за дешевизны сборки и применения отечественных технологий. Автопилот также создадут полностью на российских разработках.

Сообщается, что средства на строительство прототипа поступят с краудфандинга, то есть финансировать создание проекта будет народ. Когда выйдет новинка и какие характеристики она будет иметь пока неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:15

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