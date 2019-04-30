Ученые рассказали о нескольких заблуждениях про сон





Большим заблуждением является мнение о том, что человеку достаточно всего 4-5 часов для сна в сутки. Хроническое недосыпание может привести к возникновению ряда заболеваний, в основном к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Также вредно спать в неудобном положении (в транспорте, на стуле или кресле). Это приводит только к большему утомлению организма.Нельзя считать храп безвредным явлением. Он свидетельствует о проблемах дыхания, а иногда может приводить к сердечным патологиям и даже раку. Не стоит также употреблять алкоголь перед сном, поскольку он нарушает порядок фаз сна, что приводит к повышению нагрузки на организм. Такой сон не приносит нормального результата, поэтому тело не отдыхает. Если человек не может уснуть, то закрытые глаза не помогут. Желательно занять себя чем-то монотонным и неинтересным. При этом не стоит использовать телевизор или мобильный телефон, поскольку они наоборот раздражают нервную систему и ухудшают сон. Вообще не рекомендуется юзать гаджеты за 2 часа до сна.Также негативно сказывается на организме постоянный перевод будильника. Телу приходится повторно входить в фазы сна и прерывать их. В результате, проснувшись, организм будет чувствовать себя истощенным, чего можно избежать, если вставать по первому сигналу будильника.