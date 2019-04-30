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Ученые рассказали о нескольких заблуждениях про сон

Ученые из медицинского института Лангон, который находится в США, рассказали о заблуждениях, связанных со сном. В опубликованном исследовании специалисты развеяли самые распространённые в Сети мифы о правильном отдыхе организма.
Ученые рассказали о нескольких заблуждениях про сон

Большим заблуждением является мнение о том, что человеку достаточно всего 4-5 часов для сна в сутки. Хроническое недосыпание может привести к возникновению ряда заболеваний, в основном к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Также вредно спать в неудобном положении (в транспорте, на стуле или кресле). Это приводит только к большему утомлению организма.

Нельзя считать храп безвредным явлением. Он свидетельствует о проблемах дыхания, а иногда может приводить к сердечным патологиям и даже раку. Не стоит также употреблять алкоголь перед сном, поскольку он нарушает порядок фаз сна, что приводит к повышению нагрузки на организм. Такой сон не приносит нормального результата, поэтому тело не отдыхает. Если человек не может уснуть, то закрытые глаза не помогут. Желательно занять себя чем-то монотонным и неинтересным. При этом не стоит использовать телевизор или мобильный телефон, поскольку они наоборот раздражают нервную систему и ухудшают сон. Вообще не рекомендуется юзать гаджеты за 2 часа до сна.

Также негативно сказывается на организме постоянный перевод будильника. Телу приходится повторно входить в фазы сна и прерывать их. В результате, проснувшись, организм будет чувствовать себя истощенным, чего можно избежать, если вставать по первому сигналу будильника.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:25

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