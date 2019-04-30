Максим Галкин научил фанатов правильно есть икру минтая
Юморист, певец и телеведущий Максим Галкин показал, как правильно есть икру минтая, научив этому своих фанатов. Соответствующий пост с видеороликом артист опубликовал в Instagram-аккаунте.
Максим Галкин записал на видео, как он ест икру минтая. Автор ролика рассказал, что делать это необходимо в три этапа: «Сначала берём хлеб, потом намазываем на него икру и отправляем в рот». Супруг Аллы Пугачевой пошутил, что посвящает данную публикацию всем тем, кто сейчас сидит на диете.
Фанатам понравился креатив и юмор Галкина, что подтверждает большое количество лайков. Спустя два часа пост набрал более 450 тысяч отметок «Нравится».
Максим Галкин записал на видео, как он ест икру минтая. Автор ролика рассказал, что делать это необходимо в три этапа: «Сначала берём хлеб, потом намазываем на него икру и отправляем в рот». Супруг Аллы Пугачевой пошутил, что посвящает данную публикацию всем тем, кто сейчас сидит на диете.
Фанатам понравился креатив и юмор Галкина, что подтверждает большое количество лайков. Спустя два часа пост набрал более 450 тысяч отметок «Нравится».
ШоуБиз
Добавил: Кононенко Илья Вчера, 23:06