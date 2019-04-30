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Максим Галкин научил фанатов правильно есть икру минтая

Юморист, певец и телеведущий Максим Галкин показал, как правильно есть икру минтая, научив этому своих фанатов. Соответствующий пост с видеороликом артист опубликовал в Instagram-аккаунте.
Максим Галкин научил фанатов правильно есть икру минтая

Максим Галкин записал на видео, как он ест икру минтая. Автор ролика рассказал, что делать это необходимо в три этапа: «Сначала берём хлеб, потом намазываем на него икру и отправляем в рот». Супруг Аллы Пугачевой пошутил, что посвящает данную публикацию всем тем, кто сейчас сидит на диете.

Фанатам понравился креатив и юмор Галкина, что подтверждает большое количество лайков. Спустя два часа пост набрал более 450 тысяч отметок «Нравится».



 
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Добавил: Кононенко Илья Вчера, 23:06

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