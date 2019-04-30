Пользователи Сети отметили сходство внука Марии Шукшиной с ее отцом
Сегодня известная актриса Мария Шушкина опубликовала в своем аккаунте Instagram видео со своим внуком Славиком. Пользователи Сети заметили сходство мальчика с отцом актрисы.
На кадрах видео видно, как мальчик смотрит мультфильмы на мобильном телефоне, а его бабушка пытается привлечь внимание ребенка. Спустя время он все же поворачивается к объективу камеры и показывает свое лицо. Подписчики актрисы сразу подметили невероятное сходство ребенка с отцом Шушкиной, что понравилось актрисе. Также она добавила, что Славик похож на своего отца. Поклонники согласились с артисткой и сказали, что мальчик очень красивый. Также они пожелали всей её семье крепкого здоровья и всех благ.
На кадрах видео видно, как мальчик смотрит мультфильмы на мобильном телефоне, а его бабушка пытается привлечь внимание ребенка. Спустя время он все же поворачивается к объективу камеры и показывает свое лицо. Подписчики актрисы сразу подметили невероятное сходство ребенка с отцом Шушкиной, что понравилось актрисе. Также она добавила, что Славик похож на своего отца. Поклонники согласились с артисткой и сказали, что мальчик очень красивый. Также они пожелали всей её семье крепкого здоровья и всех благ.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:52