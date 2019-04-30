Представили 85-летнего Ларри Кинга опровергли информацию об остановке сердца у ведущего





Звездный ведущий Ларри Кинг, которому уже 85 лет, по словам его официальных представителей, действительно некоторое время назад столкнулся с проблемами со здоровьем, после чего был вынужден обратиться к медикам, но теперь чувствует себя намного лучше. Информация об остановке сердца появилась в некоторых американских СМИ после того, как шоумену провели процедуру ангиопластики и вставили стенты. Согласно появившимся публикациям Ларри Кинг пережил клиническую смерть.Позже информацию об остановке сердца опровергли официальные представители ведущего ток-шоу. В настоящий момент Кинг чувствует себя лучше и уже в ближайшее время сможет покинуть медицинское учреждение, в котором пока находится.