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Представили 85-летнего Ларри Кинга опровергли информацию об остановке сердца у ведущего

Представители известного американского телеведущего и журналиста Ларри Кинга, который известен по своей авторской программе Larry King Now, опровергли остановку сердца у знаменитости. Как стало известно, он перенес тяжелую операцию, однако уже готовится к выписке.
Представили 85-летнего Ларри Кинга опровергли информацию об остановке сердца у ведущего

Звездный ведущий Ларри Кинг, которому уже 85 лет, по словам его официальных представителей, действительно некоторое время назад столкнулся с проблемами со здоровьем, после чего был вынужден обратиться к медикам, но теперь чувствует себя намного лучше. Информация об остановке сердца появилась в некоторых американских СМИ после того, как шоумену провели процедуру ангиопластики и вставили стенты. Согласно появившимся публикациям Ларри Кинг пережил клиническую смерть.

Позже информацию об остановке сердца опровергли официальные представители ведущего ток-шоу. В настоящий момент Кинг чувствует себя лучше и уже в ближайшее время сможет покинуть медицинское учреждение, в котором пока находится.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:10

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