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Apple выпустит новые iPhone с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и Lightning-USB-C в комплекте

Известный американский технологический гигант Apple готовит к выпуску три новые модели iPhone. В комплекте к новинке будет идти более быстрое зарядное устройство USB-C мощностью 18 Вт и кабель Lightning-USB-C, сообщает сайт Mac Otakara.

Apple выпустит новые iPhone с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и Lightning-USB-C в комплекте

Смартфоны компании из Купертино комплектовались до сих пор адаптерами питания на 5 Вт и кабелем Lightning to USB-A. Это говорит о том, что для получения более быстрой зарядки потенциальным покупателям можно доплатить до 50 долларов за приобретение автономного адаптера, такого как 18-ватный USB-C и фирменного кабеля Lightning-USB-C. Последний будет в наличии с новым устройством 2019 года от Apple и даст возможность пользователям осуществлять зарядку девайсов от MacBook, MacBook Pro и MacBook Air.

Новые iPhone «яблочная» корпорация представит уже осенью этого года. По данным инсайдеров, очередные мобильные аппараты могут обзавестись двухсторонней беспроводной зарядкой, как у Galaxy S10.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:57

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