Apple выпустит новые iPhone с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт и Lightning-USB-C в комплекте





Смартфоны компании из Купертино комплектовались до сих пор адаптерами питания на 5 Вт и кабелем Lightning to USB-A. Это говорит о том, что для получения более быстрой зарядки потенциальным покупателям можно доплатить до 50 долларов за приобретение автономного адаптера, такого как 18-ватный USB-C и фирменного кабеля Lightning-USB-C. Последний будет в наличии с новым устройством 2019 года от Apple и даст возможность пользователям осуществлять зарядку девайсов от MacBook, MacBook Pro и MacBook Air.Новые iPhone «яблочная» корпорация представит уже осенью этого года. По данным инсайдеров, очередные мобильные аппараты могут обзавестись двухсторонней беспроводной зарядкой, как у Galaxy S10.