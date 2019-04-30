В ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире лидируют Apple iPhone





Лидером в «десятке» оказался iPhone X, выпущенный в 2017-м. Вторая и третья позиция рейтинга также достались «яблочным» устройствам - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые в минувшем году разошлись в общей сложности тиражом порядка 100 млн единиц. Купертиновская «семерка» заняла четвертое место, а пятое получил смартфон Redmi 5A от Xiaomi с реализованными 20 млн экземплярами.Далее в ТОП-10 наиболее популярных аппаратов следуют Samsung Galaxy S9, модели iPhone Xs и Xs Max, распроданные в количестве 19 млн штук, а также устройства южнокорейского производителя Galaxy S9 Plus и Galaxy J6.На рынке Китая, по оценке экспертов, ситуация иная. На территории Поднебесной большей популярностью пользуются продукты марки Oppo.