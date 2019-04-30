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Пригожин опроверг слухи о том, что стал продюсером Крида

После ухода Егора Крида из группы «Black Star» ходили слухи о том, что его продюсером стал Йосиф Пригожин. Однако последний опроверг данную информацию, пояснив его отношения с Кридом, как дружеские.
Пригожин опроверг слухи о том, что стал продюсером Крида

На прошлой неделе директор лейбла «Black Star» сообщил об уходе из коллектива Егора Булаткина, известного под псевдонимом Егор Крид. После этого события Крида часто замечали в компании Йосифа Пригожина. Егор Булаткин даже стал гостем на дне рождения супруги Пригожина Валерии. Также они вместе посещали Неделю моды, после чего направились в ресторан. Все это дало повод считать, что Егор Крид получит нового продюсера в лице Йосифа Пригожина.

Однако данную информацию муж Валерии полностью опроверг. Он сказал, что у него с молодым исполнителем сугубо дружеские отношения. Тем более Крид не предлагал ему стать продюсером. Также Пригожин добавил, что если бы получил такое предложения, то он обязательно бы его обдумал. Известно, что сейчас Булаткин работает с другим музыкантом и создает новые песни, но более детальной информации нет.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:58

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