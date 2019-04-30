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Первая в мире фотография Бога опубликована в Сети

Первая в мире фотография Бога опубликована в Сети. Снимок дальней Вселенной обнародовал знаменитый астрофотограф. Специалисты после изучения публикация разделись во мнениях.
Первая в мире фотография Бога опубликована в Сети

Одни эксперты считают, что силуэт на фото принадлежит неизвестному галактическому существу, другие утверждают, что это первая в мире фотография Всевышнего. Представленный кадр вызвал настоящий ажиотаж и не только среди маститых уфологов, но и среди обычных пользователей. Подобные фото появляются не в первый раз, однако на новом снимке загадочная сущность будто создана по образу и подобию человека. По одной из версий, расположенная в созвездии Цефея туманность VDB 142, более известная под названием «Слоновый хобот», состоит из водорода и пыли, которые способны создавать такие странные образы. По другой - на фотографии запечатлен Бог.

Данная гипотеза подтверждается христианским учением, согласно которого на небе действительно обитает некое Высшее существо, создавшее целый мир. Считается, то оно превосходит все видимые звездные системы космоса. При этом рост Творца, по мнению некоторых экспертов, сравним с 20 световыми годами.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:55

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