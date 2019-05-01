Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок





Эмили Ратаковски любит шокировать пользователей Сети своими откровенными снимками. На ее странице в социальной сети Instagram множество фотографий в стиле "ню". Недавно американская модель решила похвастаться поклонникам своим загаром и показала новое фото. На снимке она запечатлена с небрежной прической и откровенном бикини черного цвета. В комментарии Эмили Ратаковски сообщила, что она очень давно хотела получить загар и наконец-то это произошло.Хотя пост был рекламным, подписчики знаменитой модели пришли в восторг от того, как выглядит ее фигура на фото. Фанаты оставили огромное количество комментариев. Некоторые попросили знаменитость раскрыть секрет стройности и красоты. Всего за несколько часов новая публикация Эмили Ратаковски набрала более 1 миллиона 400 тысяч лайков.