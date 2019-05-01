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Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок

В своем Instagram-аккаунте Эмили Ратаковски опубликовала очередной откровенный снимок. Преданные поклонники модели высоко оценили ее публикацию.

Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок

Эмили Ратаковски любит шокировать пользователей Сети своими откровенными снимками. На ее странице в социальной сети Instagram множество фотографий в стиле "ню". Недавно американская модель решила похвастаться поклонникам своим загаром и показала новое фото. На снимке она запечатлена с небрежной прической и откровенном бикини черного цвета. В комментарии Эмили Ратаковски сообщила, что она очень давно хотела получить загар и наконец-то это произошло.

Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок

Хотя пост был рекламным, подписчики знаменитой модели пришли в восторг от того, как выглядит ее фигура на фото. Фанаты оставили огромное количество комментариев. Некоторые попросили знаменитость раскрыть секрет стройности и красоты. Всего за несколько часов новая публикация Эмили Ратаковски набрала более 1 миллиона 400 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:08

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