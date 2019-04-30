Видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США впервые появилось в Сети





Видео кабины американского бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit опубликовал военный журналист Джефф Болтон. В синопсисе автор указывает, что ранее подобные ролики никогда не публиковались. В видео можно рассмотреть приборную панель воздушного судна, на которой отображается вся необходимая для работы информация. Перед пилотами располагаются три дисплея, размещенные в Т-образном формате. Экраны позволяют определять заданные параметры, изучать которые можно в любой момент. Выглядят они как своеобразные порталы, на главных страницах которых можно войти на разные окна с конкретными данными. В кабине можно также увидеть систему индикации параметров работы двигателя EICAS, основной дисплей, систему управления полетом, навигационные приборы и многое другое. При этом отмечается, что современная кабина B-2A значительно преобразовалась с момента введения воздушного корабля в эксплуатацию. На модернизацию бомбардировщика потребовался не один год. В настоящее время продолжается боевая модернизация самолета, его планируется оснастить передовым ИИ.К слову, B-2 Spirit считается самым дорогостоящим самолетом в истории. Одна единица обходится в миллиард долларов и это без оборудования.