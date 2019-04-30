Станислав Садальский продолжает иронизировать над Максимом Галкиным

Станислав Садальский опубликовал фото с афишей концерта Максима Галкина в своем аккаунте в Instagram. Он отметил, что не собирается посещать мероприятие, а отправляется в Москву. Садальский пошутил, что пародист собирается нанести ему визит лично, потому он спешит скорее уехать в Белокаменную.Также на фото присутствует скриншот рейтингов различных телевизионных программ. Автор публикации заметил, что проект Галкина опустился в них еще ниже. Он посоветовал ведущему уделить больше внимания развитию программы.Пользователи интересуются причиной колкостей в адрес Максима Галкина и источником рейтинговых списков. «Какие настоящие чувства… как вы его ненавидите. почему, интересно», «Такое ощущение, что Садальский у Галкина на зарплате... и передачи его рекламирует, и концерты зарубежные», «Стас скажите, пожалуйста, а где публикуются данные списки, хотелось бы тоже следить за падением рейтингов у Максима», - комментируют публикацию подписчики.