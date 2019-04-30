Компания Lenovo готовит к презентации новый бюджетный смартфон Moto E6 на базе Snapdragon 430
Компания-разработчик Lenovo готовит к презентации новый смартфон Moto E6. Устройство, построенное на базе системы Snapdragon 430, должно стать представителем бюджетного сегмента, сообщил главный редактор XDA Developers.
Новый гаджет Motorola Moto E6, чье кодовое название – Surfna, разработчики создали на основе однокристального 8-ядерного чипа Qualcomm Snapdragon 430. Объем «оперативки», предположительно, будет равен 2 ГБ, а флэш-памяти – 16 и 32 ГБ.
Смартфон получит 5,45-дюймовый дисплей HD+, разрешение которого составляет 1440 на 720 точек. Дешевый гаджет сможет похвастаться свежей прошивкой на базе Android 9 Pie. Moto E6 могут оснастить 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной камерами, которые будут выглядеть, как одномодульные объективы.
Модем LTE Cat 4, встроенный в устройство, даст возможность совершать загрузку данных на скорости 150 Мбит/с. За качество изображения будет отвечать графический ускоритель Adreno 505.
Пока нет информации, когда Lenovo представит вниманию пользователей свою новинку, по данным источников это должно случиться в скором времени. Стоимость бюджетного девайса не будет превышать 150 долларов.
Новый гаджет Motorola Moto E6, чье кодовое название – Surfna, разработчики создали на основе однокристального 8-ядерного чипа Qualcomm Snapdragon 430. Объем «оперативки», предположительно, будет равен 2 ГБ, а флэш-памяти – 16 и 32 ГБ.
Смартфон получит 5,45-дюймовый дисплей HD+, разрешение которого составляет 1440 на 720 точек. Дешевый гаджет сможет похвастаться свежей прошивкой на базе Android 9 Pie. Moto E6 могут оснастить 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной камерами, которые будут выглядеть, как одномодульные объективы.
Модем LTE Cat 4, встроенный в устройство, даст возможность совершать загрузку данных на скорости 150 Мбит/с. За качество изображения будет отвечать графический ускоритель Adreno 505.
Пока нет информации, когда Lenovo представит вниманию пользователей свою новинку, по данным источников это должно случиться в скором времени. Стоимость бюджетного девайса не будет превышать 150 долларов.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:38