Анна Хилькевич перенесла процедуру по увеличению губ

Анна Хилькевич пользуется большой популярностью в социальных сетях. Она любит общаться с подписчиками в Instagram и часто делает публикации. Недавно актриса решила похвастаться фанатам, что увеличила губы. Она опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. На снимке лицо Анны Хилькевич запечатлено крупным планом, в комментарии она написала, что фото сделано по дороге на ринопластику, а также сообщила, что она "подкачала" губы. В конце своего поста, знаменитость поинтересовалась у фанатов нравится ли им результат.Подписчики звезды "Универа" отреагировали моментально. Многие были шокированы заявлением Анны Хилькевич про ринопластику, поскольку считают, что ей это совершенно не нужно. Также большая часть комментаторов сошлась во мнении, что процедура по увеличению губ сделала из актрисы другого человека, и теперь она потеряла свою харизму. Но несмотря на критику, пост знаменитости быстро набрал более 100 000 лайков.