Компания Kia начала российские продажи ProCeed в кузове shooting brake
В РФ стартовали продажи нового автомобиля ProCeed от компании KIA Motors, получившего оригинальный кузов shooting brake. Южнокорейский бренд вывел на российский рынок две комплектации модели: GT Line стоимостью около 1 520 000 рублей и GT – порядка 2 000 000 рублей.
Разработчики сумели сочетать в новом ProCeed дизайн спорткупе, комфорт туристических авто и практичность универсала. Стильная версия машины GT Line оснащена 1,4-литровым мотором T-GDI на 140 л. с.. Динамичный ее вариант GT получил 1,6-литровый двигатель T-GDI на 200 л. с., продвинутые системы помощи водителю, современную навигацию, премиальную аудиосистему JBL, эксклюзивную отделку из натуральной кожи и замши.
Обе модификации автомобиля Kia ProCeed комплектуются семискоростной АКПП 7DCT, обладающей двумя сцеплениями и возможностью ручного переключения посредством подрулевых лепестков. Южнокорейский производитель для адаптации машины к условиям российских магистралей сделал дорожный просвет на 150 см выше, нежели в европейских вариациях.
В новых версиях ProCeed предлагается багажник объемом в 594 л и шесть цветовых решений (для GT – пять). На российские комплектации модели распространяется гарантия в пять лет или на 150 000 км пробега.
Разработчики сумели сочетать в новом ProCeed дизайн спорткупе, комфорт туристических авто и практичность универсала. Стильная версия машины GT Line оснащена 1,4-литровым мотором T-GDI на 140 л. с.. Динамичный ее вариант GT получил 1,6-литровый двигатель T-GDI на 200 л. с., продвинутые системы помощи водителю, современную навигацию, премиальную аудиосистему JBL, эксклюзивную отделку из натуральной кожи и замши.
Обе модификации автомобиля Kia ProCeed комплектуются семискоростной АКПП 7DCT, обладающей двумя сцеплениями и возможностью ручного переключения посредством подрулевых лепестков. Южнокорейский производитель для адаптации машины к условиям российских магистралей сделал дорожный просвет на 150 см выше, нежели в европейских вариациях.
В новых версиях ProCeed предлагается багажник объемом в 594 л и шесть цветовых решений (для GT – пять). На российские комплектации модели распространяется гарантия в пять лет или на 150 000 км пробега.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:34