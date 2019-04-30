Компания Kia начала российские продажи ProCeed в кузове shooting brake





Разработчики сумели сочетать в новом ProCeed дизайн спорткупе, комфорт туристических авто и практичность универсала. Стильная версия машины GT Line оснащена 1,4-литровым мотором T-GDI на 140 л. с.. Динамичный ее вариант GT получил 1,6-литровый двигатель T-GDI на 200 л. с., продвинутые системы помощи водителю, современную навигацию, премиальную аудиосистему JBL, эксклюзивную отделку из натуральной кожи и замши.Обе модификации автомобиля Kia ProCeed комплектуются семискоростной АКПП 7DCT, обладающей двумя сцеплениями и возможностью ручного переключения посредством подрулевых лепестков. Южнокорейский производитель для адаптации машины к условиям российских магистралей сделал дорожный просвет на 150 см выше, нежели в европейских вариациях.В новых версиях ProCeed предлагается багажник объемом в 594 л и шесть цветовых решений (для GT – пять). На российские комплектации модели распространяется гарантия в пять лет или на 150 000 км пробега.